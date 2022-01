Chemnitz (SID) - Die Niners Chemnitz haben dank einer Aufholjagd in den Schlussminuten den dritten Platz in der Basketball Bundesliga (BBL) erobert. Die Sachsen setzten sich am Mittwochabend gegen die BG Göttingen mit 87:86 (40:51) durch. Sechs Minuten vor dem Ende lag das Team von Rodrigo Pastore noch mit 16 Punkten zurück.

Darion Atkins war mit 19 Zählern bester Werfer der Niners, die mit 22:10 Punkten nur knapp hinter Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn (24:8) liegen. Göttingen halfen auch die starken 35 Punkte von Kamar Baldwin nichts. In den letzten dreieinhalb Minuten erzielten die Gäste keinen Treffer mehr.