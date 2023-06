Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Vom belgischen Klub Telenet Antwerp Giants wechselt Ferdinand Zylka (25) zum Tabellen-14. der abgelaufenen BBL-Hauptrunde. Der gebürtige Berliner unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten.

Zylka habe "in den vergangenen Jahren bereits BBL-Erfahrung gesammelt, konnte sich auf diesem Niveau aber noch nicht als Leistungsträger beweisen", sagte Braunschweigs Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann. Zylka, der die Nachwuchsabteilung von Alba Berlin durchlief, hatte bereits in Erfurt, Weißenfels und Gießen in der Basketball-Bundesliga gespielt.