Köln (SID) - Sport1 zeigt sechs Partien des Finalturniers der Basketball-Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen. Der Wettkampf um die deutsche Meisterschaft beginnt am 6. Juni, am 11. Juni geht der Münchner TV-Kanal für das Gruppenspiel zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Brose Bamberg um 20.15 Uhr auf Sendung. Sport1 zeigt auch zwei Viertelfinals und die Rückspiele eines Halbfinals sowie des Endspiels (28. Juni).

Alle Partien gibt es live beim kostenpflichtigen Sender MagentaSport zu sehen. An dem Turnier nehmen zehn Mannschaften der BBL teil, die sich während der drei Wochen in einem Hotel nahe der Spielstätte Audi Dome in Quarantäne befinden werden. Die Basketball-Bundesliga ist die einzige größere Teamsportliga in Deutschland neben dem Fußball, die ihre Saison fortsetzt.