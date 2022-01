Köln (SID) - Die BG Göttingen ist in der Basketball Bundesliga wieder an die Spitzenränge herangerückt. Das Team von Trainer Roel Moors schlug am Samstagabend das Kellerkind Gießen 46ers 87:76 (45:40). Nach zuvor zwei Niederlagen sind die Göttinger damit neuer Tabellenvierter.

Topscorer Kamar Baldwin war mit 31 Punkten erneut bester Werfer der Göttinger. Für Gießen war es bereits die achte Niederlage in Folge, die Hessen bleiben Tabellenvorletzter.

Beim deutschen Meister Alba Berlin hatte ein Corona-Ausbruch am Donnerstag für die nächste Spielverlegung gesorgt. Aufgrund von elf Infektionen im Team sowie im Trainer- und Betreuerstab wurde das für Sonntag angesetzte Spiel bei den Löwen Braunschweig verlegt. Auch s.Oliver Würzburg sowie die EWE Baskets Oldenburg sind derzeit nicht spielfähig.