Köln (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) an Spitzenreiter Brose Bamberg dran. Angeführt vom starken US-Amerikaner Justin Simon (17 Punkte) gewann das Team von Cheftrainer John Patrick am Samstag beim Syntainics MBC Weißenfels mit 88:80 (40:35). Mit vier Siegen schlossen die Riesen als Zweiter zu Bamberg auf, das allerdings ein Spiel weniger absolviert hat.

Derweil musste ratiopharm Ulm eine bittere Niederlage einstecken. Der Pokalsieger von 1996 unterlag dem zuvor punktlosen Schlusslicht Fraport Skyliners Frankfurt mit 80:88 (40:41). Der Senegalese Brancou Badio führte die Frankfurter mit 25 Punkten zum überraschenden Erfolg. Die Ulmer fielen auf Rang acht zurück.

Die Telekom Baskets Bonn gewannen auch ihr drittes Heimspiel der Saison. Die Rheinländer bezwangen die Niners Chemnitz nach einem starken Schlussviertel mit 76:67 (25:29). Point Guard Parker Jackson-Cartwright war mit 20 Zählern bester Schütze der Bonner. Nach sechs Partien belegen die Baskets den fünften Platz und sind nach Punkten weiter gleichauf mit Ludwigsburg.