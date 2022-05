Berlin (SID) - Meister und Pokalsieger Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) seinen neunten Sieg in Folge eingefahren und bleibt Tabellenführer Telekom Baskets Bonn auf den Fersen. Die Hauptstädter besiegten am letzten regulären Spieltag die MLP Academics Heidelberg klar 110:70 (51:34) und haben mit 50:12 Punkten bei drei ausstehenden Nachholspielen noch die Chance, die Hauptrunde als Nummer eins abzuschließen.

Bonn (52:14) ist am Sonntagabend (20.30 Uhr/Magenta Sport) bei den Niners Chemnitz zum letzten Mal vor dem Play-off-Start gefordert und muss danach abwarten.

Der bereits abgestiegene frühere Meister Fraport Skyliners verabschiedete sich mit einem Erfolg in die Pro A, die Frankfurter besiegten medi Bayreuth mit 82:70 (48:39). Zweiter Absteiger sind die Jobstairs Giessen 46ers.

Die MHP Riesen Ludwigsburg, die noch eine Partie in der Hinterhand haben, mussten beim 86:102 (51:47) bei den EWE Baskets Oldenburg einen Rückschlag im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die erste Play-off-Runde hinnehmen. Chemnitz und ratiopharm Ulm sind den viertplatzierten Schwaben auf den Fersen.

Aufgrund zahlreicher coronabedingter Verlegungen im Saisonverlauf werden noch bis zum 11. Mai Spiele der Hauptrunde nachgeholt. Erst danach beginnen die Play-offs mit den besten acht Teams der regulären Saison.