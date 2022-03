München (SID) - Ex-Meister Bayern München hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den nächsten Heimsieg eingefahren. Gegen die Hamburg Towers gewann der Tabellenführer nach einem starken Comeback in der zweiten Hälfte noch mit 86:75 (28:46) und fuhr damit den vierten Sieg nacheinander in eigener Halle ein.

Mit nun 34:10 Punkten liegen die Münchner vor den Niners Chemnitz (30:12), bei denen der FCB zuletzt verloren hatte. Hamburg, für die es die dritte Auswärts-Pleite in Folge war, muss mit nun 22:20 Zählern auf Rang zehn um einen Play-off-Platz zittern.

Für München war Augustine Rubit mit 16 Punkten bester Werfer, bei den Towers konnte Caleb Homesley trotz seiner 27 Zähler die Niederlage nicht verhindern.