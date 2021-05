Köln (SID) - Die EWE Baskets Oldenburg haben im Play-off-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) dank Klubidol Rickey Paulding den Ausgleich geschafft. Der US-Amerikaner traf mit der Schlusssirene zum 75:77 (39:34) gegen ratiopharm Ulm, damit steht es in der Best-of-five-Serie 1:1.

Sechs Sekunden vor dem Ende verwandelte Troy Caupain nur einen von zwei Freiwürfen für Ulm, auf der Gegenseite sorgte Paulding per Korbleger für den Sieg. Der 38-Jährige spielt seit 2007 für Oldenburg und hat mit dem Klub die Meisterschaft (2009) und den Pokal (2015) geholt. Am Montag (20.30 Uhr/MagentaSport) geht es mit Spiel drei der Serie in Ulm weiter.

Bester Werfer der Gastgeber war Nathan Boothe mit 18 Punkten, Paulding kam auf 16 Zähler. Für Ulm verbuchte Aric Holman 13 Punkte.