Berlin (SID) - Das Finalturnier um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) wird zum dritten Mal in Berlin ausgetragen. Am 19. und 20. Februar ist die Mercedes-Benz Arena am Ostbahnhof, Heimstätte des deutschen Meisters Alba Berlin, Austragungsort des Top Four. Das gab die BBL am Donnerstag bekannt.

Das Event soll auf jeden Fall stattfinden, auch wenn wegen der Corona-Pandemie "zum vorgesehenen Datum von Seiten der Behörden gar keine Fans erlaubt sein sollten", hieß es in der Mitteilung der Liga. "Natürlich wünschen wir uns möglichst viele Fans auf den Rängen, müssen aber abwarten, wie die zu dem Zeitpunkt gültige Beschlusslage von Bund und Ländern aussieht", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.

Das Top Four war zur Saison 2018/19 abgeschafft worden, zwei Jahre später führte die Liga es wieder ein. Im Vorjahr triumphierte Gastgeber München im Audi Dome, in Berlin ist der FC Bayern nach dem überraschenden Aus im Viertelfinale bei den Niners Chemnitz nicht dabei.

Chemnitz spielt im Halbfinale gegen Turnierfavorit Alba, die Hakro Merlins Crailsheim treffen im zweiten Duell um den Einzug ins Endspiel auf die Löwen Braunschweig (beide MagentaSport). Das Top Four war schon 2013 und 2017 in Berlin über die Bühne gegangen. Alba könnte sich zu Hause zum alleinigen Rekordsieger krönen, derzeit liegen die Berliner und Bayer Leverkusen mit jeweils zehn Titeln gleichauf.