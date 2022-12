Köln (SID) - Das Top-Four-Turnier um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) findet zum zweiten Mal nach 2015 in Oldenburg statt. Am 18./19. Februar 2023 wird in der Arena der EWE Baskets Oldenburg der Titel ausgespielt, vor sieben Jahren hatten die Niedersachsen dort als Gastgeber triumphiert.

"Die Voraussetzungen für hochklassige Begegnungen und tolle Wow-Momente sind gegeben", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz, in Oldenburg gebe es "eine moderne Multifunktions-Arena, ein hochprofessionelles Umfeld, kreative begleitende Ideen und natürlich Fans, die ihre 'Donnervögel' lautstark unterstützen". Auch die anderen Bewerber für das Event hätten "starke Angebote abgegeben".

Am 18. Februar tritt Bayern München im Halbfinale gegen Titelverteidiger Alba Berlin an, Oldenburg bekommt es mit den MHP Riesen Ludwigsburg zu tun. Die Reihenfolge der Partien ist noch offen, alle Spiele kommen live bei MagentaSport und Twitch.

Der frühere deutsche Meister Oldenburg hatte 2015 vor eigenem Publikum erstmals den Pokal gewonnen. Alba triumphierte im Frühjahr ebenfalls zu Hause.