München (SID) - Leistungsträger Leon Radosevic (31) bleibt dem Basketball-Pokalsieger Bayern München erhalten. Der Deutsch-Kroate unterschrieb einen Vertrag bis 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr, teilte der Klub am Montag mit.

Radosevic spielt seit drei Jahren in München und gewann dort 2018 das Double sowie 2019 die Meisterschaft und zuletzt den BBL-Pokal. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Center in 37 von 42 Ligaspielen in der Starting Five.

Radosevic war wegen einer Bänder- und Kapselverletzung kürzlich am linken Sprunggelenk operiert worden und beginnt laut Vereinsangaben in den nächsten Tagen mit seinem Rehaprogramm.