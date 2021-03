Crailsheim (SID) - Die Hakro Merlins Crailsheim können in der laufenden Saison der Basketball Bundesliga (BBL) nicht mehr auf Haywood Highsmith (24) zurückgreifen. Der US-Forward hat sich am Sonntag im Topspiel gegen Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg (68:58) einen Bänderriss im linken Ellenbogen zugezogen. Highsmith wurde bereits operiert.

Am Mittwoch hatten die Merlins den Kanadier Jermaine Haley Jr. verpflichtet. "Natürlich haben wir nicht damit gerechnet, dass sich noch ein Spieler so schwerwiegend verletzt. Umso besser ist es, dass wir Jermaine in unseren Reihen haben", sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat.