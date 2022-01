Frankfurt am Main (SID) - Die Basketballer des Bundesligisten Fraport Skyliners Frankfurt müssen coronabedingt weiter aussetzen. Wie der Verein mitteilte, gab die Liga einem Antrag auf Absetzung des für kommenden Sonntag geplanten Spiels gegen s.Oliver Würzburg statt. Den Hessen stehen nach einem Corona-Ausbruch innerhalb der Mannschaft weiter nicht die nötigen acht Stammspieler zur Verfügung. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Damit fällt die dritte Partie in Serie der Skyliners aus. Bereits das Duell mit der BG Göttingen am vergangenen Samstag musste wegen des Corona-Ausbruchs gestrichen werden. In der Woche zuvor hatten die EWE Baskets Oldenburg für die Partie gegen die Hessen wegen angeordneter Quarantänemaßnahmen passen müssen.