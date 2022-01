Köln (SID) - Spielabsage in der Basketball Bundesliga (BBL): Wie die Fraport Skyliners am Dienstag mitteilten, wird die für kommenden Sonntag geplante Partie gegen die EWE Baskets Oldenburg verschoben. Demnach befinden sich bei den Gästen einige Spieler in Corona-Quarantäne, einem entsprechenden Antrag der Oldenburger gab die Liga statt. Der neue Spieltermin steht noch nicht fest.