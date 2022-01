Köln (SID) - Trotz eines weiteren Coronafalls bei den Hamburg Towers findet die für Samstagabend angesetzte Partie gegen die Giessen 46ers in der Basketball Bundesliga (BBL) wie geplant statt. Das gaben die Hamburger knapp zwei Stunden vor Spielbeginn bekannt. Der betroffene Spieler zeige Symptome und "wurde bereits den ganzen Tag vom Team getrennt", hieß es in der Mitteilung.

Schon am Freitag hatte es bei den Towers mehrere Coronafälle gegeben. Am Samstagmorgen war daher eine weitere PCR-Testung für die Norddeutschen angesetzt. Für das Auswärtsspiel in Gießen stehen den Hamburgern am Abend die "mindestens erforderlichen acht Stammspieler zur Verfügung", hieß es in dem Statement.