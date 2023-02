Köln (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben das Topspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) beim FC Bayern mit 77:73 (39:36) gewonnen und die Sorgen beim Vizemeister vergrößert. Für die Münchner war es nach einer letztlich erfolglosen Aufholjagd im letzten Viertel bereits die dritte Pflichtspielniederlage in Folge.

Die Bayern um ihren Topscorer Isaac Bonga (28 Punkte) liefen im Audi Dome permanent einem Rückstand hinterher und lagen gut vier Minuten vor Schluss mit zehn Punkten hinten (63:73), kamen durch einen 9:0-Run aber wieder dicht heran. Karsten Tadda machte in der heißen Phase mit zwei verwandelten Freiwürfen alles für die Bonner klar. Bester Werfer der Gäste war TJ Shorts (26 Punkte).

München, das im Dezember bereits das Hinspiel in Bonn verloren hatte und unter der Woche in der EuroLeague zweimal in Spanien den Kürzeren zog, ist mit 13 Siegen und fünf Niederlagen weiter Tabellendritter. Die Telekom Baskets (16:2) stehen direkt davor und bleiben Spitzenreiter Alba Berlin (16:1) auf den Fersen.

Alba hielt nach der ernüchternden EuroLeague-Woche zumindest in der Bundesliga Kurs. Der Double-Gewinner holte beim mühsam erkämpften 94:86 (40:34) bei den MLP Academics einen Pflichtsieg und festigte seine Tabellenführung. Für Berlin, das am Mittwoch und am Freitag klare Niederlagen auf europäischem Parkett kassiert hatte, war der Neuseeländer Yanni Wetzell mit 20 Punkten bester Werfer.

Derweil wartet Schlusslicht medi Bayreuth auch nach dem Trainerwechsel auf die erhoffte Wende. Im ersten Spiel unter der Leitung von Mladen Drijencic unterlag der Abstiegskandidat ratiopharm Ulm am Sonntag mit 64:80 (33:48).

Drijencic, der die EWE Baskets Oldenburg 2015 zum Pokalsieg geführt hatte, war am Donnerstag als Nachfolger von Lars Masell engagiert worden und sah beim Debüt die 15. Niederlage des Teams im 18. Saisonspiel. Auch die Löwen Braunschweig (73:89 gegen den Syntainics MBC Weißenfels) und die Fraport Skyliners Frankfurt (81:96 bei den MHP Riesen Ludwigsburg) verloren im Tabellenkeller.