München (SID) - Wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Basketballern von Bayern München kann der deutsche Vizemeister nicht zum EuroLeague-Spiel am Freitag bei Fenerbahce Istanbul antreten. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Es handle sich um "Corona-Durchbrüche" im Kader und im Betreuerstab. "Alle positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen befinden sich derzeit in guter Verfassung in Quarantäne", hieß es vonseiten der Münchner.