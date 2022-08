München (SID) - Generalprobe geglückt: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat mit einem brillanten Überraschungserfolg gegen Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic rechtzeitig zur Heim-EM Euphorie entfacht. In München besiegte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntag die Slowenen in der WM-Qualifikation mit 90:71 (33:31). Nach schwieriger Vorbereitung gab der Sieg Rückenwind für den EM-Auftakt am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) in Köln gegen Frankreich.

Dennis Schröder war mit 17 Punkten bester deutscher Scorer, Doncic (Dallas Mavericks) kam auf 23 Zähler. In der Qualifikationsgruppe J für die WM 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen liegt Deutschland mit sieben Siegen und einer Niederlage weiter hervorragend im Rennen. Die ersten drei der sechs Teams fahren letztlich zur WM.

Die EM-Vorbereitung war für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) derweil alles andere als rund verlaufen. Trotz vier Siegen gegen Belgien, die Niederlande, Tschechien und Schweden überzeugte die Mannschaft spielerisch zu selten, beim Supercup in Hamburg hatte es unter anderem eine herbe 56:83-Pleite gegen EM-Mitfavorit Serbien gegeben. Gleichzeitig plagen Herbert Verletzungsprobleme.

Während der vereinslose Dennis Schröder zuletzt mit einer Knöchelblessur zu kämpfen hatte, ist der am Knie verletzte NBA-Star Daniel Theis noch fraglich. Bei MagentaSport sagte Theis am Sonntag jedoch, er fühle sich "ziemlich gut" und sei "sehr zuversichtlich".

Zuvor hatte unter anderem schon Moritz Wagner verletzt absagen müssen. Der jüngst zu Bayern München gewechselte Isaac Bonga sowie die NBA-Profis Maximilian Kleber und Isaiah Hartenstein hatten von vornherein aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung gestanden.