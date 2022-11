Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Basketball Bund unterstützt die Basketball Bundesliga (BBL) bei ihrer neuen "Strategie 2032". Es sei "gut, dass sich die BBL so ehrgeizig und ambitioniert positioniert", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss zur sogenannten "Triple Double"-Strategie: "Das geschieht genau zum richtigen Zeitpunkt, denn so kann die Liga den positiven Schwung nach der großartigen EuroBasket mitnehmen und nutzen."

Zudem sei es gut, dass "auch die Standards wie z. B. die Hallenkapazitäten signifikant" erhöht werden sollen. "Es ist wichtig, dass die BBL-Vereine an einem Strang ziehen und sukzessive besser werden wollen", sagte Weis. Dies sei ein "gutes Zeichen" für den deutschen Basketball.

Die BBL hatte am Freitag nach Ablauf der "Vision 2020" die neue Strategie vorgestellt. Darin wird für Klubbudgets, die Medien-Reichweite und sportliche Erfolge in den kommenden zehn Jahren jeweils eine Verdopplung der Kennziffern angestrebt. Schon zur nächsten Saison wird der Play-off-Modus geändert und nach dem Vorbild der nordamerikanischen Profiliga NBA und der DEL (Eishockey) Play-in-Spiele eingeführt.