Köln - Die deutschen Basketballer haben die Vorrunde der Heim-EM auch ohne Kapitän Dennis Schröder mit einem ungefährdeten Sieg gegen Außenseiter Ungarn abgeschlossen.

In der erstmals nicht ausverkauften Kölner Lanxess Arena gelang ein 106:71 (54:39)-Erfolg im bedeutungslosen Duell mit dem Tabellenschlusslicht, am Samstag steht in Berlin das Achtelfinale gegen Montenegro an.

Deutschland schließt Gruppenphase als Zweiter ab

Da Europameister Slowenien am frühen Abend Frankreich 88:82 (44:40) geschlagen hatte, stand schon vor dem Ungarn-Spiel fest, dass die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Gruppe B hinter dem Titelverteidiger auf dem zweiten Platz abschließt. Montenegro wurde Dritter in Staffel A hinter Spanien und der Türkei.

Bundestrainer Gordon Herbert schonte Schröder und Daniel Theis, Nick Weiler-Babb fehlte wegen Schulterproblemen. Christian Sengfelder war im Abschlussspiel der Gruppenphase mit 22 Punkten der Topscorer. Die DBB-Mannschaft verlor in der Vorrunde nur das Spiel gegen Slowenien und feierte vier Siege.

