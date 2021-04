Berlin (SID) - Dirk Nowitzki wird "Losfee" bei der Ziehung der Vorrundengruppen für die Basketball-EM 2022. Der frühere NBA-Superstar wird in Berlin am Donnerstag ab 13.00 Uhr mit zwei weiteren ehemaligen Nationalspielern bei der Zeremonie assistieren. Das gab der europäische Verband FIBA Europe am Mittwoch bekannt. Auch der Italiener Roberto Brunamonti und Wiktor Sanikidse aus Georgien sind in der Verti Music Hall dabei.

Nowitzki ist deutscher Botschafter bei der um ein Jahr verschobenen EuroBasket 2022 (1. bis 18. September). Bei der Gruppenphase in Köln sowie der Finalrunde in Berlin wird der Würzburger vor Ort anwesend sein. Die anderen Vorrundenspielorte sind Tiflis/Georgien, Prag/Tschechien und Mailand/Italien.

Deutschland wird aus Topf 4 gezogen, Litauen steht bereits als Vorrundengegner fest. Als Gastgeber durfte sich der Deutsche Basketball Bund (DBB) einen Partnerverband aussuchen, die Wahl fiel auf die Balten. Litauen ist dreimaliger Europameister.

Als härteste Brocken drohen Spanien, Frankreich, Serbien und Griechenland aus Topf 1. Da Litauen zu Topf 2 gehört, scheiden Russland, Italien und Tschechien als mögliche Gegner aus. Europameister Slowenien ist in Top 3 und könnte ein DBB-Gegner werden. Es werden vier Sechsergruppen gezogen, vier Team aus jeder Staffel kommen ins Achtelfinale.