München/Berlin - Dennis Schröder brüllte seine Euphorie nach dem historischen EM-Coup hinaus in die Welt. "Halbfinale!", hallte es durch die Gänge der Berliner Arena, ehe der Anführer der deutschen Basketball-Helden laut gegen die Wände trommelte. Doch der ganz großen Party-Tour schob der Boss höchstpersönlich den Riegel vor.

"Dennis wollte meine Kreditkarte", berichtete Bundestrainer Gordon Herbert nach dem so rauschhaften wie unerwarteten 107:96 (57:61)-Triumph im Viertelfinale gegen Griechenland unter dem Gelächter der anwesenden Journalisten: "Ich habe gesagt: Ich bin dreimal geschieden, das Limit wird dir nicht gefallen." Ihm selbst, so der Coach, stehe der Sinn nach einem kühlen Bier.

Euphorie aber auch Demut nach Griechenland-Coup

Einfach, um runterzukommen. Um zu realisieren, mit welcher Leichtigkeit sie die klar favorisierten Griechen um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo förmlich aus der Halle gefegt hatten. "Das sind die Spiele, für die wir alle leben", jubelte ein völlig fertiger Niels Giffey: "Man konnte sehen, wie elektrisierend das war."

Schon jetzt ist es der größte Erfolg der Post-Nowitzki-Ära, die dritte EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005 ist nah. Andreas Obst, der als bester Shooter des Teams fünf (!) von sieben Dreiern traf, mahnte jedoch, die Deutschen könnten zunächst zufrieden sein, "trotzdem sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen." Um Edelmetall spielt Deutschland am Sonntag in jedem Fall, entweder um Bronze oder um Gold.

Schröder war rundum glücklich, hatte aber im Jubelreigen nicht einmal auf dem Zettel, wer da denn nun am Freitag auf die Deutschen wartet. "Ach, das ist gegen Spanien?", fragte der Kapitän etwas verdutzt, der Weltmeister hatte nur ein paar Stunden zuvor Finnland ausgeschaltet.

Die spanischen Brüder Willy und Juancho Hernangomez, so Schröder, kenne er aus der NBA, mit Usman Garuba habe der aktuell vereinslose Spielmacher bei den Houston Rockets zusammengespielt. "Die sind physisch, ein gutes Team. Wir müssen natürlich ready sein", warnte Schröder, der gegen die Griechen mit 26 Punkten geglänzt hatte: "Die haben jetzt nicht einen Giannis, aber viele gute Rollenspieler, die auch wirklich 20 Punkte auflegen können."

Lo glaubt an "deutsche Mentalität"

Mit diesen Gedanken war Schröder weiter als sein Trainer. "Ich werde diese Nacht genießen. Ich werde nicht über Spanien nachdenken. Wir haben Mittwoch einen Tag frei, gehen am Donnerstag wieder an die Arbeit und genießen die Situation", sagte Herbert. Spätestens nach Griechenland scheint alles vorstellbar.

Etwas anderes als eine Medaille hatte der Kanadier auch nie als Ziel ausgegeben. Bis sein Team in der Vorrunde von Köln Frankreich und Litauen schlug, glaubten ihm jedoch nur Berufsoptimisten. "Vielleicht ist das ein bisschen die deutsche Mentalität", sagte Maodo Lo. Man müsse, so der Profi von Alba Berlin, jedoch "an sich glauben und wir haben eine gute Basketball-Mannschaft und guten Basketball in Deutschland."

NBA-Shootingstar Franz Wagner, nach Knöchelblessur mit starken 19 Punkten gegen die Griechen, sprach sich für mehr Basketball im linearen TV aus. "Ich glaube, viele Leute würden das gerne sehen", sagte der Profi der Orlando Magic: "Hoffentlich können wir den Ball so ein bisschen ins Rollen bringen." Denn solche Basketball-Feste sollte jeder erlebt haben.

