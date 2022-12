Köln (SID) - Immer auf Augenhöhe und am Ende doch wieder den kürzeren gezogen: Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat seine Negativserie in der EuroLeague fortgesetzt und auch bei AS Monaco verloren. Das 89:92 (44:52) im Fürstentum war bereits die elfte Niederlage in Serie.

Während Alba in der Bundesliga mit nur einer Niederlage aus neun Spielen auf Rang zwei hinter Bonn rangiert, läuft es international absolut nicht. Die ersten drei Spiele in der EuroLeague hat Berlin gewonnen, seitdem allerdings jede Partie verloren.

In Monaco waren die Berliner in der Schlussphase ganz dicht dran. 17,5 Sekunden vor dem Ende der Partie stand es 89:89. Nach der Auszeit seines Trainers Sasa Obradovic spielte Monaco die restliche Zeit abgeklärt runter, ehe Elie Okobo mit der Schlusssirene der entscheidende Dreier zum Sieg gelang.