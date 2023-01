Berlin (SID) - Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die dritte Niederlage in Serie kassiert. Dem spanischen Topklub Valencia Basket unterlag das Team von Trainer Israel Gonzalez am Donnerstag mit 88:94 (47:50). In Europas Eliteliga stehen die Berliner nun bei sechs Siegen und 15 Pleiten. Die Play-off-Ränge liegen aktuell in weiter Ferne.

Nationalspieler Maodo Lo war gegen die Spanier mit 25 Zählern bester Werfer in der Arena am Ostbahnhof, Jared Harper kam für Valencia auf 20 Punkte.