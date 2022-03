Berlin (SID) - Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin bleibt auch in der EuroLeague in der Erfolgsspur. Der Pokalsieger setzte sich am Donnerstagabend gegen Schlusslicht Zalgiris Kaunas 82:74 (44:30) durch und holte in der Königsklasse den dritten Sieg nacheinander.

Beim Wiedersehen mit Niels Giffey, der im vergangenen Sommer zu den Litauern gewechselt war, spielte Alba als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in blauen Shirts und gelben Hosen. "Es ist schon beunruhigend, wie das alles durcheinander werfen kann. Eine Katastrophe", sagte Giffey bei MagentaSport.

Nationalspieler Johannes Thiemann war mit 17 Punkten bester Scorer der Berliner, die mit zehn Siegen aus 26 Spielen derzeit auf dem 14. Tabellenrang liegen.

Die EuroLeague hatte am Montag als Reaktion des Angriffs auf die Ukraine alle russischen Teams vorläufig suspendiert. Sollten alle Spiele mit russischer Beteiligung annulliert werden, könnte Alba im Kampf um die acht Plätze für die nächste Runde profitieren.