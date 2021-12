Berlin (SID) - Alba Berlin hat die Hinrunde in der Basketball-EuroLeague mit einem Sieg abgeschlossen. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwoch im vorerst letzten Spiel mit Publikum 92:84 (40:30) gegen AS Monaco aus Frankreich um den früheren Alba-Trainer Sasa Obradovic durch.

Berlin steht nach 17 Hauptrundenspielen bei sechs Siegen und elf Niederlagen, der Rückstand zu Titelverteidiger Anadolu Istanbul (9:8) auf dem letzten Play-off-Platz (8.) ist groß. Der zweite deutsche Teilnehmer Bayern München könnte am Donnerstag mit einem Erfolg gegen Baskonia Vitoria/Spanien eine 8:9-Bilanz erreichen.

Alba musste ohne den verletzten Christ Koumadje auskommen, Jonas Mattisseck und Tim Schneider fehlten wegen grippaler Infekte. Einen schwachen Start (0:8) steckte der Bundesligist schnell weg und drehte Ende des ersten Viertels das Spiel, besonders Ben Lammers traf hochprozentig.

Die Berliner behaupteten bis zum Schluss ihre Führung, Monaco kam allerdings zwischenzeitlich bis auf zwei Punkte heran (74:76/36. Minute). Lammers leistete sich nur zwei Fehlwürfe und kam als Topscorer auf 18 Punkte.