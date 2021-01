Berlin (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball-EuroLeague seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Der frühere deutsche Serienmeister unterlag dem Final-Four-Kandidaten Armani Mailand am Donnerstag immer noch ohne Cheftrainer Aito Garcia Reneses (Corona-Erkrankung) mit 70:84 (34:42).

In der Tabelle schwinden die Berliner Chancen auf einen Platz unter den besten Acht mehr und mehr, nur sechs Siege gelangen Alba in 19 Spielen. Center Ben Lammers war im sechsten Pflichtspiel innerhalb von 12 Tagen mit 18 Punkten der beste Berliner Werfer.