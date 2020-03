Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat eine Überraschung in der EuroLeague gegen den Favoriten FC Barcelona knapp verpasst. Der deutsche Pokalsieger brachte die bereits für die Play-offs qualifizierten Katalanen mit einer couragierten Leistung an den Rand einer Niederlage, musste sich am 27. Spieltag am Ende aber 80:84 (46:38) geschlagen geben.

Nach einem starken zweiten Viertel (28:11) führten die Gastgeber zwischenzeitlich mit acht Punkten, konnten den Vorsprung aber nicht über die Zeit retten. Für Barcelona war es bereits der achte Sieg in Folge. Topscorer der Berliner war Martin Hermannsson mit 17 Punkten, Nationalspieler Niels Giffey erzielte bei seinem 325. Pflichtspieleinsatz für Alba acht Zähler.