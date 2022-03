Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister und -Pokalsieger Alba Berlin hat zum Auftakt seiner Bosporus-Woche den leichten Aufwärtstrend in der EuroLeague fortgesetzt. Im Nachholspiel des 21. Spieltags gewannen die Hauptstädter bei Fenerbahce Istanbul 66:57 (37:27) und wahrten ihre Chance auf den Einzug in die Play-offs.

Mit elf Siegen und 14 Niederlagen liegt der Bundesligist zumindest in Reichweite der Play-off-Ränge. Yovel Zoosman war mit 20 Punkten der beste Schütze für das ersatzgeschwächte Team von Trainer Israel Gonzalez, das besonders im zweiten Viertel aufdrehte. Bereits am Freitag ist Alba erneut in Istanbul in der EuroLeague gefordert, dann geht es gegen Titelverteidiger Anadolu Efes.