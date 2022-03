Köln (SID) - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der EuroLeague eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Play-offs kassiert. Der deutsche Meister unterlag am Freitagabend beim spanischen Klub Baskonia Vitoria nach zuvor elf Pflichtspielsiegen in Serie mit 68:85 (31:44) und rutschte auf Rang zwölf ab. Nur die ersten acht Teams qualifizieren sich für die Endrunde.

Jaleen Smith (16 Punkte) und Oscar da Silva (13) waren die besten Werfer der Berliner, die mit neun Siegen zwei Erfolge hinter dem ersten Play-off-Rang liegen.