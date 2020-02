Köln - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague die vierte Pleite in Folge kassiert. Dem türkischen Tabellenführer Anadolu Istanbul unterlag der Bundesligist in eigener Halle 63:88 (25:37) und ist damit in der Königsklasse weiter Letzter.

Die Bayern stehen nach 25 Spieltagen bei sieben Siegen und 18 Niederlagen, Istanbul (22:3) stand schon vor dem Spiel als erster Viertelfinalist fest. Topscorer beim Gastgeber waren der deutsche Nationalspieler Maodo Lo und Vladimir Lucic mit jeweils 14 Punkten.

Gegen die Türken verlor der FC Bayern im zweiten Viertel (8:18) den Anschluss. Nach der Pause zogen die Gäste noch weiter davon, der frühere NBA-Profi Rodrigue Beaubois kam als bester Werfer auf 16 Punkte. Der Franzose hat bei den Dallas Mavericks vier Jahre an der Seite von Dirk Nowitzki gespielt und wurde mit dem Würzburger 2011 Meister.

