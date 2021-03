Köln - Die Basketballer von Bayern München haben einen Blackout in der EuroLeague teuer bezahlt und einen Dämpfer im Kampf um die Play-offs kassiert. Der Bundesligist unterlag am Freitagabend bei Baskonia Vitoria in Spanien mit 71:78 (33:33), ein völlig verkorkstes drittes Viertel war ausschlaggebend für die Niederlage.

Das große Ziel haben die Bayern dennoch weiter vor Augen: Noch nie zuvor zog ein deutsches Team ins Viertelfinale der Königsklasse ein, die Chancen sind noch immer sehr gut. München liegt mit 18 Siegen aus 29 Spielen auf Rang fünf der Hauptrunden-Tabelle, die besten Acht kommen in die Play-offs.

Über weite Phasen des Spiels zeigten die Bayern, dass der vierte EuroLeague-Sieg in Serie greifbar gewesen wäre. Bis kurz vor der Halbzeit lieferten sich beide Teams ein völlig ausgeglichenes Duell, der dramatische Einbruch deutete sich etwa ab der 18. Minute an. Nach Wiederbeginn blieben die Gäste dann beinahe vier Minuten ohne jeden Punkt, in den ersten knapp sechs Minuten des dritten Viertels legten die Spanier eine 27:2-Serie hin.

Erst danach fanden die Münchner wieder zu ihrem Spiel. Angeführt von Jalen Reynolds (18 Punkte) und Vladimir Lucic (17) kämpften sie sich wieder heran, für Zählbares reichte es aber nicht mehr.

