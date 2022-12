Köln (SID) - Die Basketballer von Bayern München kommen in der EuroLeague weiter nicht richtig in Tritt. Am zwölften Spieltag verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri bei Baskonia Vitoria mit 53:78 (30:44) und steckt nach der achten Niederlage im unteren Tabellendrittel fest.

Für die Münchner, mit fünf aufeinanderfolgenden Pleiten in die Saison der Königsklasse gestartet, war Nationalspieler Andreas Obst mit zwölf Punkten der erfolgreichste Werfer.

Am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) tritt der FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel bei den Telekom Baskets Bonn an.