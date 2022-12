Köln (SID) - Das Final-Four-Turnier der EuroLeague findet 2024 zum dritten Mal in Berlin statt. Das gab die Basketball-Königsklasse am Montag bekannt. Eigentlich hätte das Event schon in diesem Jahr in der Mercedes-Benz Arena durchgeführt werden sollen, die EuroLeague verlegte es Anfang März "aufgrund der pandemischen Lage in Deutschland" aber nach Belgrad. Berlin ist die erste Gastgeberstadt, die dreimal ausgewählt wurde.

Schon 2009 und 2016 war der Titel in Berlin vergeben worden, 2021 war die Lanxess Arena in Köln Austragungsort des Final Four. Im kommenden Jahr wird das Turnier in der Zalgirio Arena von Kaunas und damit erstmals in Litauen ausgetragen (19. bis 21. Mai).

Dass in dieser Saison eine deutsche Mannschaft beim Turnier antritt, darf bezweifelt werden. Meister Alba Berlin (3 Siege, 11 Niederlagen) ist Tabellenletzter, Bayern München (5:9) 16. unter 18 Teams.

"Zum dritten Mal Gastgeber dieses herausragenden Basketball-Events zu sein, zeigt die internationale Attraktivität der Sportmetropole. Wir freuen uns darauf, die besten Basketballmannschaften Europas in Berlin zu sehen", sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD).