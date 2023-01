München (SID) - Die Basketballer von Bayern München nähern sich in der EuroLeague immer weiter den Play-off-Plätzen an. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Freitag im heimischen Audi Dome gegen Virtus Bologna mit 91:84 (43:38) und verbesserte sich mit einer Bilanz von 9:12 in der Tabelle am unterlegenen Gegner vorbei auf Rang 13.

Im Team der Gastgeber überzeugte Augustine Rubit mit 18 Punkten als Topscorer, 15 Punkte kamen von Cassius Winston, 10 von Nick Weiler-Babb.

In der Bundesliga sind die Bayern am Sonntag im Heimspiel gegen BG Göttingen gefordert. Nach der deutlichen Niederlage in Ludwigsburg hatten sich die Münchner in der BBL zuletzt mit einem Sieg bei Brose Bamberg zurückgemeldet und damit den dritten Tabellenplatz gefestigt.