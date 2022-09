Köln (SID) - Titelverteidiger Slowenien um NBA-Star Luka Doncic hat bei der Basketball-EM vor dem Duell mit der deutschen Mannschaft seine erste Niederlage kassiert. Der Europameister unterlag Bosnien-Herzegowina in Köln 93:97 (52:49), damit steigen die deutschen Chancen auf den Gruppensieg.

Gewinnt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Dienstagabend wie zuletzt in der WM-Qualifikation gegen die Slowenen und am Mittwoch auch gegen Außenseiter Ungarn (beide 20.30 Uhr/MagentaSport), ist Platz eins sicher. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat als einzige Mannschaft in der Gruppe B alle drei bisherigen Vorrundenspiele gewonnen.

Spanien erlitt in der Gruppe A überraschend die erste Niederlage im Turnier. Der dreimalige Europameister verlor gegen Belgien in Tiflis/Georgien 73:83 (33:32) und verpasste die Chance, vorzeitig den Achtelfinaleinzug perfekt zu machen. Emmanuel Lecomte war mit 20 Punkten bester Werfer der Belgier.