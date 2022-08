Hasselt (SID) - Der Ausfall von Moritz Wagner für die Basketball-EM ist laut Bruder Franz nur ganz schwer zu kompensieren. "Er wird uns natürlich super fehlen. Moritz ist jemand, der sehr viel Energie bringt und so ein Team sehr gut zusammenbringen kann", sagte der 20-Jährige nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch im ersten Vorbereitungsspiel gegen Gastgeber Belgien in Hasselt (87:83) dem SID.

Moritz Wagner (25) kann bei der EuroBasket (1. bis 18. September) mit Spielen in Köln und seiner Heimatstadt Berlin wegen einer Knöchelverletzung nicht dabei sein. "Er ist natürlich voll enttäuscht, sehr frustriert", sagte Franz Wagner, der mit seinem Buder beim NBA-Klub Orlando Magic spielt: "Aber es ist wichtig, auf den Körper zu hören. Manchmal ist es so im Sport."

Bundestrainer Gordon Herbert traf die Nachricht vom Ausfall hart. "Denn er ist nicht nur ein sehr guter Basketballer, er hat enorme Energie und Enthusiasmus", sagte der Kanadier: "Es ist ein schwerer Schlag für uns als Team. Diese Dinge passieren, wir müssen weitermachen."