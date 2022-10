Köln (SID) - Mit drei EM-Helden kämpfen die deutschen Basketballer um ihr Ticket für die WM 2023. Niels Giffey, Justus Hollatz und Christian Sengfelder stehen im Kader für die beiden Qualifikationsspiele gegen Finnland in Bamberg (11. November/19.00 Uhr) und gegen Gastgeber Slowenien in Koper (13. November, 18.00/beide MagentaSport). Ein Sieg fehlt noch zum Startplatz für die Endrunde in Japan, Indonesien und auf den Philippinen.

"Es ist eine großartige Gelegenheit, so kurz nach der EuroBasket wieder in Deutschland zu spielen. Dazu noch in so einer tollen Basketballstadt und mit der Möglichkeit, sich für den World Cup zu qualifizieren", sagte Bundestrainer Gordon Herbert. In Bamberg steigt das erste Länderspiel seit dem Bronze-Gewinn von Berlin. Jacob Patrick (MHP Riesen Ludwigsburg) könnte sein Debüt im Nationalteam geben, die NBA-Profis und die Spieler von EuroLeague-Klubs stehen nicht zur Verfügung.

Für Herbert war bei der Auswahl der Profis "besonders ausschlaggebend, welche Spieler sich auch in der Vergangenheit dazu bekannt haben, in den Qualifikationsfenstern zu spielen", sagte der Kanadier: "Wir haben eine talentierte Gruppe beisammen, die großes Potenzial hat, defensiv sehr gut zu sein."

In der zweiten Gruppenphase führt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Staffel J vor den bereits qualifizierten Finnen (beide 15 Punkte), Slowenien (13) und Schweden (11) an. Vier Teams aus der Sechsergruppe bekommen ein Ticket. - Das deutsche Aufgebot:

Robin Christen, Karim Jallow (beide ratiopharm Ulm), Max DiLeo, Kenneth Ogbe (beide EWE Baskets Oldenburg), Bastian Doreth (medi Bayreuth), Niels Giffey (UCAM Murcia/Spanien), Justus Hollatz (CB Breogan/Spanien), David Krämer (Löwen Braunschweig), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn), Dominic Lockhart (Niners Chemnitz), Jacob Patrick (MHP Riesen Ludwigsburg), Gavin Schilling (Limoges CSP/Frankreich), Christian Sengfelder (Brose Bamberg)