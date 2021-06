München (SID) - Uli Hoeneß, Ehrenpräsident von Bayern München, hat den engen Kalender im Basketball kritisiert. "Die Belastung ist einfach unmenschlich", sagte der 69-Jährige dem Münchner Merkur und der tz (Mittwochsausgabe) vor dem Beginn des Play-off-Finales in der Bundesliga zwischen Titelverteidiger Alba Berlin und dem FC Bayern.

Geht die Serie über die volle Distanz, absolvieren die Teams fünf Spiele in sieben Tagen. Der Auftakt findet am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in Berlin statt. Für das Format hat Hoeneß kein Verständnis. "Ich finde schon, dass man alles dafür hätte tun müssen, dass man da zumindest ein paar Tage mehr hat", sagte der frühere Klubboss, auch wenn man derzeit in einer Situation sei, "von der wir alle hoffen, dass sie nie mehr passiert".

Ein Highlight zum Abschluss der Saison könne das Finale unter diesem Umständen "nicht sein. Es wird darum gehen, wer noch ein bisschen mehr aus sich herausholen kann."