Hamburg (SID) - Der Einsatz von Kapitän Dennis Schröder im Endspiel um den Basketball-Supercup ist fraglich. "Ich weiß noch nicht, ob ich spiele", sagte der Spielmacher des deutschen Teams mit Blick auf die Partie am Samstag (18.30 Uhr/MagentaSport) gegen den EM-Mitfavoriten Serbien. Schröder war beim 101:90 gegen Serbien in der Schlussphase umgeknickt und musste am linken Knöchel bandagiert werden. "Sein Einsatz ist zweifelhaft", sagte Bundestrainer Gordon Herbert.

Sorgen um Schröders Mitwirken bei der Heim-EM, die am 1. September in Köln beginnt, sind wohl nicht nötig. "Ist alles in Ordnung", sagte Schröder, der gegen Tschechien seine Premiere als DBB-Kapitän gab: "Natürlich müssen wir noch einen Schwung nach vorne machen, aber wir haben gewonnen. Das zählt."