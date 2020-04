Rom - Italiens Basketballverband hat die Meisterschaft in der höchsten Spielklasse Serie A für beendet erklärt.

Der Verband nahm einen entsprechenden Antrag des Präsidenten der nationalen Basketball-Liga, Pietro Basciano, an. Die Bedingungen für eine Fortsetzung der Meisterschaft seien angesichts der Corona-Pandemie in Italien nicht vorhanden, hieß es in einer Mitteilung des Verbandspräsidenten Giovanni Petrucci.

Mit mehr als 16.000 Opfern ist Italien bei den Todesfällen das am stärksten betroffene Land weltweit. Insgesamt gibt es in Italien über 132.000 bestätigte Corona-Infizierte.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.