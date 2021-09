Hagen - Der Kanadier Gordon Herbert (62) ist neuer Basketball-Bundestrainer und soll das Nationalteam als Nachfolger von Henrik Rödl bei der Heim-EM 2022 zum Erfolg führen. Der langjährige Bundesliga-Chefcoach erhält einen Vertrag bis 2023, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag bekannt.

Herbert folgt auf Rödl (52), dessen Vertrag nach vier Jahren ausgelaufen und nicht verlängert worden war. Der DBB entschied sich trotz der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, wo die DBB-Auswahl im Viertelfinale ausgeschieden war, für eine Neubesetzung.

Herbert freut sich auf eine "fantastische Gruppe" an Spielern

"Ich bin sehr geehrt, dass ich Coach der deutschen Nationalmannschaft sein darf", sagt Herbert. "Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit. Der Verband wird sehr professionell geführt, die Infrastruktur rund um die Nationalmannschaft ist erstklassig. Und natürlich haben wir eine fantastische Gruppe an Spielern. Einige ganz starke jenseits der 30, ganz viele in ihrer besten Zeit und ebenso viele junge Spieler, die nach vorne drängen. Schließlich ist die EuroBasket im kommenden Jahr in Deutschland natürlich ein großartiges Ziel."

DBB-Präsident Ingo Weiss sagt über den 62-Jährigen Kanadier: "Wir haben hervorragende Gespräche geführt, bei denen Gordon Herbert einen sehr guten und hoch motivierten Eindruck hinterlassen hat. Seine große Erfahrung und seine sehr guten Kenntnisse über den deutschen und internatinalen Basketball haben ein weiteres dazu beigetragen, dass uns die Entscheidung über den neuen Bundestrainer leichtgefallen ist."

Die größten Erfolge von Gordon Herbert als Trainer sind die Deutsche Meisterschaft 2004 mit den Opel Skyliners Frankfurt, der Pokalsieg 2007 in Frankreich mit Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez, der Gewinn des FIBA Europe Cup 2016 mit den FRAPORT SKYLINERS sowie die Auszeichnung als BBL-Trainer des Jahres 2016.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.