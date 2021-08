München (SID) - Die Basketballer von Bayern München treten in der heißen Phase der Saisonvorbereitung im heimischen Audi Dome gegen hochkarätige Gegner an. Beim erstmals ausgetragenen MagentaSport Cup sind am 11. und 12. September die EuroLeague-Konkurrenten Roter Stern Belgrad und Panathinaikos Athen sowie der italienische Meister Virtus Bologna dabei.

Die Bayern bekommen es im Halbfinale am Samstag (18.00 Uhr) mit Bologna zu tun. Zuvor spielt Belgrad gegen Athen (15.00/alle Spiele kostenlos bei MagentaSport). Wie viele Zuschauer dabei sein können, wird nach Klubangaben "noch mit den zuständigen Behörden geklärt".

Am Sonntag finden das Spiel um Platz drei (15.00) und das Finale (18.00) statt. Zwei Wochen nach dem Turnier starten die Münchner mit einem Heimspiel gegen ratiopharm Ulm in die neue Bundesliga-Spielzeit (26. September). Vier Tage später geht es in der EuroLeague los.