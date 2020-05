Köln (SID) - Der Pay-TV-Kanal MagentaSport zeigt das Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL). Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, überträgt es vom 6. bis zum 28. Juni alle 36 Spiele des Events in München live. An den 23 Turniertagen hat MagentaSport somit rund 90 Stunden Live-Sport im Programm. Zusätzlich ist eine ausführliche Hintergrund-Berichterstattung mit Highlights und Analysen geplant.

Am Dienstag hatte die bayerische Staatsregierung das Hygienekonzept der BBL durchgewunken und somit die Austragung des Turniers ermöglicht. Unter zehn BBL-Teams wird in einer Gruppenphase mit anschließendem K.o.-Format der Meister ausgespielt. Neben MagentaSport wird Sport1 ausgewählte Spiele parallel im Free-TV zeigen.