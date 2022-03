Köln (SID) - Trainerlegende Mike Krzyzewski hat mit den Duke Blue Devils kurz vor seinem Ruhestand zum 13. Mal das Final Four im US-College-Basketball erreicht. Die Mannschaft von "Coach K", der seine Karriere zum Ende der Saison nach 42 Jahren an der Universität in Durham/North Carolina beenden wird, schlug die Arkansas Razorbacks mit 78:69. Der Titel wird in New Orleans (2. bis 4. April) vergeben.

Der frühere Nationalcoach Krzyzewski feierte im Chase Center in San Francisco seinen 1202. Sieg als College-Trainer, niemand holte mehr. Die Hoffnung auf einen sechsten Titel unter Krzyzewski im Turnier der National Collegiate Athletic Association (NCAA) nach 1991, 1992, 2001, 2010 und 2015 lebt weiter.

Krzyzewski hatte seinen Posten bei den Blue Devils 1980 angetreten, erfolgreicher als der 75-Jährige war nur John Wooden (UCLA) mit zehn Meisterschaften. Krzyzewski hat elf Jahre lang als Nationaltrainer (2005-2016) gearbeitet, in dieser Zeit holte das Team USA dreimal Olympia- und zweimal WM-Gold. Nur ein Spiel ging unter seiner Regie verloren - das WM-Halbfinale 2006.

Der Hall-of-Famer, Sohn polnischer Einwanderer und ausgebildet an der Militärakademie West Point, wird zur neuen Saison von seinem bisherigen Assistenzcoach Jon Scheyer ersetzt.

SID us cl