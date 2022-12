Washington (SID) - US-Star-Basketballerin Brittney Griner hat nach Angaben von ESPN erstmals nach zehn Monaten Pause aufgrund ihrer Inhaftierung in Russland wieder ein leichtes Basketball-Training absolviert. Dies berichtete ihre Beraterin Lindsay Kagawa Colas dem US-Sportsender.

Griner absolvierte ein Workout in Fort Sam Houston in San Antonio/Texas. Ob Griner allerdings ihre Karriere fortsetzt, sei noch nicht definitiv entschieden, so Colas: "Sie hat keinen Druck."

Griner war in der vergangenen Woche in einem spektakulären Gefangenen-Austausch frei gekommen. Die 32-Jährige war gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But, als "Händler des Todes" bekannt, eingetauscht worden. Griner hatte mehrere Monate in russischer Gefangenschaft zubringen müssen.

Griner war Anfang August wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und zuletzt von Moskau in die Republik Mordowien verbracht worden. Es ging in die IK-2-Strafkolonie in Javas, 500 Kilometer und acht Autostunden von der Hauptstadt entfernt.