Madrid - Der französische Basketball-Star Thomas Heurtel ist in einer schier unglaublichen Wechsel-Posse von seinem Klub FC Barcelona auf dem Flughafen von Istanbul zurückgelassen worden und hat damit einen öffentlichen Protest der Spielergewerkschaft ABP ausgelöst. "Gibt es es denn nicht wenigstens ein bisschen Menschlichkeit?", fragte die ABP nach dem kleinen Drama kurz vor Weihnachten.

Heurtel (31) war mit Barcelona zum EuroLeague-Spiel bei Anadolu Efes (79:86) geflogen. Nach Absprache mit seinem Klub sollte er in der Türkei aber nicht gegen seinen alten Verein zum Einsatz kommen, sondern mit Fenerbahce Istanbul über einen Wechsel verhandeln.

"Um Mitternacht wurde ein Spieler in einer fremden Stadt zurückgelassen"

Vor Ort bekamen die Barca-Verantwortlichen aber laut spanischen Medien spitz, dass sich der 75-malige Nationalspieler auch mit Erzrivale Real Madrid in Vertragsgesprächen befand - und verweigerten Heurtel nach dem Spiel am Dienstagabend den Rückflug mit der Mannschaft. Die Katalanen hoben Richtung Katalonien ab, und Heurtel blieb rat- wie planlos am Airport zurück.

"Um Mitternacht wurde ein Spieler in einer fremden Stadt zurückgelassen", empörte sich die Spielergewerkschaft bei Twitter. Barcelona verweigerte indes nach der Rückkehr zunächst jede Stellungnahme.

