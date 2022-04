Hamburg (SID) - Drei Tage nach dem EuroLeague-Highlight in Barcelona haben die Basketballer des FC Bayern auf dem Bundesliga-Parkett einen Rückschlag erlitten. Die Münchner mussten sich bei den Hamburg Towers mit 83:87 (38:41) geschlagen geben, bleiben aber Tabellendritter. Die Telekom Baskets Bonn festigten derweil Platz eins durch ein 78:76 (42:28) gegen die BG Göttingen und haben damit im Play-off-Viertelfinale sicher Heimrecht.

Die Bayern, die am Donnerstag im Viertelfinale der EuroLeague durch einen überraschend klaren Sieg beim FC Barcelona (90:75) zum 1:1 ausgeglichen haben, kämpften sich in Hamburg nach dem schwachen ersten Viertel (13:24) wieder heran. Für den Sieg reichte es am Ende nicht, bester Werfer der Gäste war Deshaun Thomas (28 Punkte).

Nach dem zehnten Sieg in Serie kann Bonn mit 50:14 Punkten nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden. Hinter dem Spitzenreiter folgen Meister Alba Berlin (46:12), die Bayern (44:16) und die MHP Riesen Ludwigsburg (42:18). "Wir waren in einem großen Loch und haben dann einen Weg gefunden. Wie bereits in früheren Spielen spricht das für den Charakter der Mannschaft", sagte Bonns Trainer Tuomas Iisalo.

Derweil gewannen die JobStairs Giessen 46ers das Hessenduell bei Absteiger Fraport Skyliners in Frankfurt 76:75 (38:32). Der Tabellenvorletzte aus Gießen (14:46) hat dennoch schlechte Aussichten auf den Klassenerhalt, der Syntainics MBC aus Weißenfels (20:44) ist als 16. weit weg. Zwei Teams steigen in die ProA ab.