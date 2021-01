Madrid - Nach der Posse um einen verweigerten Rückflug aus der Türkei haben sich der FC Barcelona und der französische Basketball-Nationalspieler Thomas Heurtel einvernehmlich getrennt.

Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wurde nach Angaben der Spanier aufgelöst. Heurtel war noch bis 2022 an die Katalanen gebunden, für die Spielzeit 2021/22 optional.

Barca ließ Heurtel am Flughafen stehen

Barca hatte Heurtel kurz vor Weihnachten nach dem EuroLeague-Spiel bei Anadolu Efes auf dem Flughafen in Istanbul zurückgelassen. Der Profi sollte in Absprache mit seinem Klub mit Fenerbahce über einen Wechsel verhandeln, befand sich aber wohl auch mit Erzrivale Real Madrid in Vertragsgesprächen.

Deshalb verweigerten die Verantwortlichen Heurtel nach dem Spiel den Rückflug mit der Mannschaft. Vier Wochen später kam es nun zur Trennung. Laut der spanischen Sporttageszeitung "Marca" soll in der Kündigungsvereinbarung allerdings eine Klausel enthalten sein, die Heurtel daran hindert, in dieser Saison bei einem anderen Verein in der spanischen Liga anzuheuern.

