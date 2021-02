Köln (SID) - Der zweimalige NBA-Champion Pau Gasol kehrt nach zwei Jahrzehnten zu den Basketballern des FC Barcelona zurück. Der 40 Jahre alte spanische Nationalspieler, der bereits von 1999 bis 2001 für die Katalanen auflief, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.

Gasol war beim NBA-Draft 2001 an dritter Stelle von den Memphis Grizzlies ausgewählt worden, ehe er 2008 zu den LA Lakers wechselte. Mit dem Rekordmeister gewann der Center in den beiden darauffolgenden Jahren die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga. Zudem wurde er sechsmal ins All-Star-Team der NBA gewählt.

In Barcelona gewann Gasol unter dem heutigen Chefcoach des Bundesligisten Alba Berlin, Aito Garcia Reneses, zweimal die spanische Meisterschaft und einmal den Pokal. Sein bislang letztes Spiel absolvierte Gasol aufgrund einer Fußverletzung im März 2019.